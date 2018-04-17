TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan: Kalıcı hasar bırakan doktorlar infaz edilsin, seks işçilerinden vergi alınsın...

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun 2018 yılı Nisan ayı Başkanlık Divanı karar cetveli vatandaşların psikolojik hallerini yansıttığı bir manzarayı andırdı. Komisyona, FETÖ davalarından yargıda beraat edenlerin mağduriyetlerin giderilmesine yönelik dilekçelerinden, bedelli askerliğe, Mor Beyin kumpası hakkında araştırma komisyonu kurulmasından, gönüllü olarak Afrin’e gitmek isteyen hükümlülere pek çok konuda hazırlanan dilekçe iletildi.

14 yaşında işlediği yüz kızartıcı suç nedeniyle 30 yıl sonra silah ruhsatı alamadığından yakınan vatandaş, seks işçilerinden vergi alınmasının talep edilmesi, hastasında kalıcı hasar bırakan doktorların zehirli iğne ile infaz edilmesine yönelik gönderilen dilekçeler de bu ayın dikkat çekici başvuruları arasında yer aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na bu yasama döneminde 14.369 dilekçe gönderildi. 11.687 adet karar dilekçesi oldu. Kadınlardan 2.059, erkeklerden 7.264, Sivil Toplum Örgütlerinden, Özel kuruluşlardan ve diğerlerinden gelen dilekçe sayısı ise 5.045 adet oldu.

Komisyona gönderilen dilekçelerde yer alan taleplerden bazıları şöyle:

Dilekçi: Başkası tarafından kullanılan, oğlunun üzerine kayıtlı telefonda Bylock çıkması sebebiyle hem kendisinin hem de oğlunun kamu görevinden ihraç edildiğini, haklarında savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini belirterek göreve iade talebinde bulunmaktadır.

Dilekçi: Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine döndürülmesini istiyor.

Dilekçi: Mor beyin kumpası hakkında araştırma komisyonu kurulmasını talep etmektedir.

Dilekçi: Türkiye'nin tam bağımsız olabilmesi için yerli tohum araştırmaları bankası kurulup ithal tohumun yasaklanmasını talep etmektedir.

Dilekçi: Elektrikte kayıp kaçak bedelinin vatandaşa ödettirilmesinin yanlış olduğunu ifade ediyor.

Dilekçi: Doktor hataları nedeniyle geçici veya kalıcı rahatsızlığı olan hastalarının talebi üzerine doktorların zehirli iğne ile infaz edilmesi hakkı getirilmesini talep etmektedir.

Dilekçi: 28 Şubat sürecinde işten atıldığını, 2006 yılında öğretmenliğe geri döndüğünü belirterek arada geçen süredeki maddi kayıplarının ödenmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etmektedir.

Dilekçi: 4 yıldır Yargıtay’da olan dosyasının sonuçlandırılmasını talep etmektedir.

Dilekçi: Kendi davasına bakan hakimin haksız karar verdiğini belirterek hakim hakkında soruşturma açılmasını talep etmektedir.

Dilekçi: Adil yargılanmadığını belirterek hakkında verilmiş bulunan hükmün düzeltilmesi için dosyasının tekrar incelenmesini talep etmektedir.

Dilekçi: 14 yaşında yüz kızartıcı bir suçtan ceza aldığını, aradan 30 yıl geçtiğini, şu an silah ruhsatı almak istediğini ancak alamadığını ifade ediyor.

Dilekçi: Halen Zile Cezaevi’nde hükümlü bulunduğunu belirterek Afrin'deki harekata gönüllü olarak katılmak istemektedir.

Dilekçi: Tarım ilaçları ile ülkenin zehirlenmemesi gerektiğini, hayat kadınlarından vergi alınması gerektiğini ve Türkiye'nin Amerikan tipi yönetim anlayışını benimsemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Dilekçi: 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası gözaltına alınan ve gözaltındayken vefat edenbir öğretmenin sonrasında suçsuz bulunduğunu belirterek bu hususta hata ve ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılmasını talep etmektedir.