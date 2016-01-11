TBMM'ye dilekçe yazan vatandaş: Bütçe görüşmeleri 'Besmele' ile başlasın

TBMM’nin ‘Marko Paşası’ olarak bilinen Dilekçe Komisyonu’nun 22 Ocak 2016 tarihinde yayınlanacak cetvelinde Antalya ve İzmir’den yazan vatandaşlar HDP'li milletvekillerinin “terör örgütü propagandası” yaptıkları ve “terör örgütü” ile bağlantıları olduğunu öne sürerek dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. Başvuruları değerlendiren Komisyon Divanı, konunun yargı alanına girdiğini belirterek bir işlem yapılamayacağını bildirdi.

Nevşehir’den yazan bir vatandaş da, bütçe görüşmelerinin ‘Besmele’ ve dua ile başlayıp tamamlanmasını istedi. Başkanlık Divanı, Komisyonların ve TBMM'nin çalışma kurallarının iç tüzük ve anayasada düzenlendiğine dikkat çekti ve talebin komisyonun görev alanına girmediğini bildirdi.

Komisyona gönderilen dilekçeler şöyle:

Dilekçi: HDP milletvekilinin terör örgütü propagandası yaptığını iddia ediyor.

“Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır. Anayasa'nın "Mahkemelerin Bağımsızlığı" başlıklı 138’inci maddesinde: Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmü yer almaktadır.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6’ncı maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisine... gönderilen dilekçelerden...Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar... incelenemezler." denilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğü'nün 116/1’inci maddesinde ise, yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğinin Başkanlık Divanınca karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde dilekçenin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi”.

Dilekçi, Terör örgütleri ile bağlantılı olduklarını iddia ettiği HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hukuki işlem başlatılmasını talep ediyor.

Gereği Düşünüldü: Dilekçede bahsedilen dokunulmazlıkların kaldırılması talebinin, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Anayasa'nın "Mahkemelerin Bağımsızlığı" başlıklı 138’inci maddesinde:

Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kisi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle degiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmü yer almaktadır. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6’ncı maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisine... gönderilen dilekçelerden...Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar... incelenemezler." denilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü'nün 116/1’inci maddesinde ise, yargı mercileriningörev alanına giren konularla ilgili dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğinin Başkanlık Divanınca karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde dilekçenin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi.