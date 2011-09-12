-TBMM Dilekçe Komisyonu ''Marko Paşa'' gibi TBMM (A.A) - 12.09.2011 - Vatandaşlar, yaşadıkları birçok ilginç sorunun çözümü için TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruyor. AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, bir vatandaş yaşadığı ilçede köylere yapılması planlanan yolların güzergahlarının değiştirilmesi için komisyondan yardım istedi. Bir vatandaş dilekçesinde, kızının devam ettiği özel anadolu lisesi yöneticilerinden yakınırken, bir diğer vatandaş trafik ekiplerince rüşvet alındığını iddia etti. Yaşadıkları ilçede meydana gelen deprem ve yoğun yağış nedeniyle kerpiç evlerin zarar gördüğünü belirterek, taksitle kendilerine betonarme evler yapılmasını isteyen vatandaşlar da komisyona başvurdu. Aile kurumunun toplum için önemini belirterek, bu kurumun sağlıklı ve sürekli olabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasını, yazlık sitelerinin önünden geçen karayolu sorununun giderilmesini, oturdukları yerdeki caddeden geçen araçların sürat yaptıklarını belirterek gerekli önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar da çareyi Dilekçe Komisyonunda aradı. Komisyona yapılan bazı ilginç başvurular şöyle: -10 yıldır İŞKUR'dan iş yanıtı alamıyorum. -Sigara içme yasağını ihlal ettiğim gerekçesiyle kötü muamele yapan polis memurundan şikayetçiyim. -İstanbul'da Silivri-Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüslerinin sunduğu taşımacılık hizmeti kalitesiz. -Tekirdağ kapalı cezaevinde bulunan mahkum eşimin Ankara'daki bir cezaevine naklini istiyorum. -Bir iş seyahati için gittiği Irak'ta kaybolan yakınımın bulunmasını istiyorum. -Babaannem evlatlık verilen Osmanlı Paşasının kızı. Babaannemin nüfus kaydının bulunmasını istiyorum. -Otistik çocuklar için yaptırdığım dersliğe öğretmen atanmıyor. -Otolarda kullanılan xenon farlar gözümü rahatsız ediyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim. -Gaziantep Üniversitesinde İletişim Fakültesi açılmasını istiyorum. -Emniyet müdürü olarak yapmış olduğum çalışma sonucunda büyük bir kaçakçılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı oldum. İhbar tazminatı verilmedi. -Araç kiralama şirketleri araçlarını taksi gibi işletiyor. -2011 yılı öğretmen atamaları için alınan 55 bin kadronun bir kısmı 2011 yılı Şubat ayında kullanılsın. -Çekmek istediğim sinema filmi için maddi yardım talep ediyorum. -Ekonomik yönden zor durumdayız. Eski bir futbolcu olan oğlumun Galatasaray'da oynarken kazandığı UEFA Kupası Madalyasını satmak istiyorum. Bir üniversite öğrencisi de bir türlü geçemediği Matematik dersinden muaf tutulması talebini içeren dilekçesini komisyona gönderdi. ''Yerçekimi motoru'' adlı buluşu için yaptığı harcamaların karşılanmasını, birtakım çevreci oluşumların bölgelerinin kalkınmasını sağlayacak yatırımlara karşı çıkmak üzere tertipledikleri yürüyüşe izin verilmemesini, trafik cezalarına ilişkin af isteyen vatandaşlar da komisyona başvurdu. Komisyona yapılan dikkat çekici diğer bazı başvurular şunlar: -Azerbaycan'da evlendiğim eşimin istenen tüm şartlar yerine getirildiği halde iki yıldır Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmiyor. -Veteriner hekimlere de silah taşıma ruhsatı verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. -Televizyonlarda küçük puntolu reklamlar tüketiciyi yanıltıyor. Bu konuda düzenleme yapılmasını istiyorum. -Bana iftira ederek ihbarda bulunan ve kimliği ilgili idare tarafından gizli tutulan kişilerin bildirilmesini istiyorum. -Kış aylarında yaşadığım bölgedeki voltaj düşüklüğü nedeniyle kombimi çalıştıramıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. -Valilik emri olarak 2 inek verilmesi kararı Kaymakam tarafından 1 inek olarak yerine getirildi. -Yapmak istediğimiz çalışma toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinin sponsor olmasını istiyoruz.