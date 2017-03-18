TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı: Evlilik programlarına kesilen cezalar fındık fıstık parası!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, evlilik programlarına ilişkin komisyona gelen dilekçelerle ilgili olarak "Bize gelen dilekçeleri ilgili bakanlıklara ve RTÜK'e yazıyoruz. Gelen cevaplar çok baştan savma. RTÜK, 'Biz ceza yazıyoruz' diyor. Ama onların yazdığı ceza bir özel televizyon kanalı için, bir ticarethane için fındık, fıstık parası. Cezayı ödüyor ve işine devam ediyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; TBMM Dilekçe Komisyonu'na bu programlarla ilgili çok sayıda dilekçe geldiğini, bir alt komisyon oluşturarak tepki ve talepleri ele aldıklarını belirten Satır, programların yayınlandığı saatlerde çocukların da ekran başında olduklarına dikkati çekti. Programların Türk aile yapısına ters olduğunu, bunun yanında hukuki açıdan aykırılıklar taşıdığını savunan Satır, kadın hakları bakımından da kabul edilemez bir tablo ortaya konduğunu vurguladı.

Satır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar orada kendilerini seçecek erkekler karşısında pazardan alınacak bir emtia gibi duruyorlar. Bunun ne ahlakla ne örfle ne hukukla ne insan ve kadın haklarıyla bir bağlantısı olabilir. Buradan olayı reddediyorum. Üstelik bazı kanallardaki programlarda akli melekelerinde problem olan kişileri de oraya çıkarıyorlar. Bunlar tamamen ticari kaygı ile yapılıyor. En acı olanı bu. Özellikle muhafazakar olduğunu bildiğimiz kanallarda da bu programların varolması gerçekten büyük bir ironi ve utanç verici bir durum"

"Bize gelen dilekçeleri ilgili bakanlıklara ve RTÜK'e yazıyoruz. Gelen cevaplar çok baştan savma. RTÜK, 'Biz ceza yazıyoruz' diyor. Ama onların yazdığı ceza bir özel televizyon kanalı için, bir ticarethane için fındık, fıstık parası. Cezayı ödüyor ve işine devam ediyor"

"Reklam verenlere de tavır koyalım"

"Toplumda herkes eleştiriyor ama karşısına geçip seyrediyor. Bu da ayrı bir çelişki. Seyredilen programda da reyting olduğu için ticarethane şeklinde yönetilen özel kanallar buna devam ediyorlar. Eleştirdiğiniz programı seyretmemelisiniz veya kaldırılması için şikayet etmelisiniz. Şikayet eden vatandaşların dilekçeleri bu anlamda bizim için çok değerli. Hem izlemeyelim hem şikayet edelim hem de bir kamuoyu oluşturalım, bu programlara reklam verenlerle de ilgili bir tavır koyalım. Bu kanalları bir şekilde uyaralım ve bu programları inşallah bir şekilde Türkiye gündeminden kaldıralım"