-TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU "DERT KAPISI" TBMM (A.A) - 16.01.2011 - Vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, ''her türlü dertlerine derman olunmasını'' istiyor. Dizilerin uzunluğu, otoyollardaki tesislerde yapılan hırsızlık olayları, trafik cezasının tebliğ edilmemesi, kış saati uygulamasının kaldırılması, hakim, savcı ve sağlık çalışanlarının hastanelerde sıraya girmeden muayene olması şikayetleri dikkat çekiyor. Komisyon, bu konuları, oluşturduğu alt komisyonlarda inceledikten sonra, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı yazarak vatandaşların sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman, otoyoldaki bir tesiste gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için hırsızlığa maruz kalan bir vatandaşın komisyonlarına başvurduğunu belirterek, bu tesislerde MOBESE'ye bağlı kamera sisteminin kurulmasının, hırsızlık ve gasp gibi olayları önleyeceğini, bunu da komisyon kararlarında tavsiye edeceklerini söyledi. Akman, Ankara'dan başvuran bir vatandaşın da trafik cezasının tebliğ edilmediği şikayetinde bulunduğunu belirtti. Vatandaşın kendisine tebliğ edilmeyen cezayı, daha sonra faiziyle ödemek zorunda kaldığını ifade eden Akman, ''Bu konuda görüşlerini sorduğumuz kurumların verdiği cevap, konunun 6 ay içinde kökten çözüme kavuşacağını ortaya koyuyor. Cezaların artık direkt adrese gideceği belirtildi. Milyonlarca cezadan bahsettiğimize göre toplumun genelini ilgilendiren bir sorun da böylece giderilmiş olacak'' dedi. -DİZİLERİN UZUNLUĞUNDAN ŞİKAYETLER- Senaryo Yazarları Derneğinin, dizilerin sürelerinin uzunluğu konusunda komisyona başvurduğunu kaydeden Akman, dernek yöneticilerinin, dizilerin uzun olduğu ve bunun için de çalışanların normal çalışma koşullarının dışında mesai yapılmasından şikayet ettiğini bildirdi. Yahya Akman, ayrıca ''emeklerinin sömürüldüğü, devletin de sigorta ve vergi kaybının olduğunu belirttiklerini ifade ederek, konuyu alt komisyonun verdiği karar çerçevesinde ele alacaklarını ve bir ihlal varsa bunu araştırıp takipçisi olacaklarını ifade etti. Hakim, savcı ve sağlık çalışanlarının hastanelerde sıraya girmeden muayene olmaları konusunda şikayetler geldiğini belirten Akman, yaptıkları çalışmadan sonra, Sağlık Bakanlığının genelge yayımlayarak bu ayrımcılığa son verdiğini söyledi. -''YAZ SAATİ UYGULANMAMASI'' TAVSİYESİ- Komisyon Başkanı Yahya Akman, bazı vatandaşların ''yaz saati uygulamasının gereksiz olduğu'' konusunda başvurduklarını ifade ederek, ''Bu bize de makul geldi. Yaptığımız çalışmalarda kamu kurumlarının da bizimle hemfikir olduğunu gördük. Yaz saati uygulamasının yapılmamasını tavsiye edeceğiz'' dedi.