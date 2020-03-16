TBMM'den üç Koronavirüs şüphelisi çalışan hakkında açıklama

Kendilerinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) olduğundan şüphelenip hastaneye başvuran üç çalışanlar hakkında Meclis Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede ise şu ana kadar çalışanlarda bir Koronavirüs tespitinin olmadığı aktarıldı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meclis personelinden, boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olmuş, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmamış, kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebilecekleri söylenmiş, ancak gidenlerin yurtdışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için Zekai Tahir Burak Hastanesinden de, “evde dinlenmelerinin yeterli olacağı” ifade edilmiştir. Meclis Hastanesinden herhangi bir resmî sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar. Yeni tip Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.