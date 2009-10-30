TBMM 'demokratik açılım'la tanışacak

Hükümet 10 gün içinde demokratik açılım konusunda TBMM’de millletvekillerini bilgilendirecek. Kasım ayının ikinci haftasında, Genel Kurul’da özel bir oturum yapılması bekleniyor.



Hükümet adına sürecin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın açıklayabileceği belirtilirken, burada CHP’nin izleyeceği taktik de önem arz ediyor.



Bilindiği gibi daha önce, CHP lideri Deniz Baykal'la randevu krizinin yaşanmasının ardından Başbakan, hükümetin bilgilendirmesi sırasında Deniz Baykal'ın kürsüye çıkması halinde kendisininde konuşma yapabileceğini ifade etmişti.



Ana muhalefet partisinin bu konuda izleyeceği yol, hükümet adına kürsüye çıkacak ismi de netleştirecek.

