TBMM'de Sayıştay Başkanlığı için adaylar belirlendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy'u Sayıştay Başkanlığı’na aday olarak belirledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında Sayıştay Başkanlığı seçimleri için toplandı. Komisyonda, 15 milletvekilinden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu belirlendi. Komisyonda isim çekme yöntemiyle, AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan Tasnif Komisyonu oluşturuldu.

Sayıştay Başkanlığı için Seyit Ahmet Baş, Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız, Hasan Ayrancı ve Metin Yener aday oldu.

Ön Seçim Geçici Komisyonu’nda yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener 10, Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy 8 oy aldı.

İki aday arasından TBMM Genel Kurul'da yapılacak gizli oylama ile Sayıştay Başkanı seçilecek.