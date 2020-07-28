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Koronavirüs

TBMM'de Koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi

28 Temmuz 2020 19:09

TBMM'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Koronavirüs'e yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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