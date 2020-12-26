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Politika

TBMM'de 'Erdoğan' kavgası: AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi

26 Aralık 2020 19:22

TBMM Genel Kurulu'nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten'in CHP'ye yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu ülkenin başında emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var" sözlerine karşılık CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu ülkede, Türk askerine 'kelle' deyip de Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var" dedi. AKP'lilerin CHP sıralarına doğru yürümesi üzerine arbede yaşandı.

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