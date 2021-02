TBMM'de 'Erdoğan' kavgası: AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi

CHP'nin araştırma önergesi üzerine konuşan AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, "CHP, her zaman olduğu gibi, sureti haktan görünerek algı siyasetine malzeme temini için bir araştırma önergesi daha vermiştir. Amaç, aynı itham, iddia ve yalanları tekrar ederek Türkiye'de hukuksuzluğun ve otoriterliğin hâkim olduğu imajının yayılmasıdır. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılımı artık 'cumhura ve cumhurbaşkanına hakaret partisi'ne dönüşmüştür" dedi.

CHP'nin tepkileri üzerine Mesten, "Biz, teröristin çanına ot tıkamaya devam edeceğiz; biz, teröristlerin mali kaynakları kurudukça 'Oh, oh' çekmeye devam edeceğiz ve siz de umutsuz politikalarınızla, iktidar hayalleriyle 'Of, of' çekmeye devam edeceksiniz" karşılığını verdi.

"'Neden kelle dedin' diye sor"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan 'Habur Sınır Kapısı'ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın' diye sor, tamam mı? Millet yoksulluk içerisinde, fakir fukaralık içerisinde yaşıyorken 'sen, kendin bir apartman dairesinden çıktın, şimdi sarayda oturuyorsun. Bu intihar eden insanların hesabını nasıl vereceksin?' Eğer bir soru sormak istiyorsan Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Bu ülkedeki ölen askerlere neden 'kelle' dedin? Onlar bizim evlatlarımızdır' diye sor."

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise şu açıklamayı yaptı:

"Biz 'silahları bırakın', 'bu ülkede adil, barışçıl bir hukuk anlayışı içerisinde yaşayın' dediğimiz zaman bu ülkede kardeşliği inşa ettik. Ancak silaha sarıldıkları zaman başkaları, başka yerlerde beraber işler yaptı. Onun için ben de grubumuza sesleniyorum, diyorum ki: Hiç endişe etmeyin; bu ülkenin başında emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkede teröre boyun eğdiren, FETÖ'ye, PKK'ya, onun destekçilerine diz çöktüren bir AK Parti var, bir Cumhur İttifakı var. Onun için, bu ülkeyi kutlu yolculuğundan kimse alıkoyamayacak, bu millete kimse diz çöktüremeyecek."

"Bu ülke şehitlerimiz için, askerimiz için 'kelle' dediğini asla unutmayacaktır"

Yeniden söz alan Özkoç ise, "Allah şahidim olarak söylüyorum ki 'Arap Baharı' diye başlatılan o savaşta 3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesinde 'eş başkanıyım' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkede, Allah şahidimdir ki Türk askerine 'kelle' deyip de 'sizi oraya yatırmaya değil' deyip de Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var. Allah şahidimdir ki Habur Sınır Kapısı'nda adaletin bekçisi olanları oraya dikip de kıyafetleriyle PKK terör örgütünü Türkiye'ye aldıran Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkede, Allah şahidimdir ki Müslüman liderler tek tek devrilirken 'Amerika kahrol' diyenler ve onlara hesap sormayan Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülke şehitlerimiz için, askerimiz için "kelle" dediğini asla unutmayacaktır" diye konuştu.

Alpay Özalan, CHP sıralarına yürüdü

Özkoç'un konuşmasıyla AKP sıraları yerinden kalktı. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sen Genel Başkanımıza laf ediyorsun, ayıp be" diyerek Özkoç'un üzerine yürüdü. Gerginliğin tırmanmasıyla TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç, toplantıya ara verdi. Ancak AKP ve CHP'liler arasında kavga verilen arada da devam etti.