TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı Otağı' tartışması: "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"

TBMM Genel Kurulu’nda, İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Otağı tartışması yaşandı. Muhalefetin, "Halk konteynerlerde elektriksiz yaşarken yeni bir saraya ihtiyaç yok" eleştirilerini yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Torba Teklif’in TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeleri arasında Bitlis Ahlat’taki saraya ilişkin düzenleme de yer aldı. AYM’nin “iptal” kararı vermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen Bitlis Ahlat’taki inşaatın Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak yapımına olanak sağlayan düzenlemeye muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Tepkilere AKP milletvekilleri ise, “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” yanıtını verdi.

Görüşmeler sırasında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, halkın talebiyle Cumhurbaşkanlığı Otağı’nın yapıldığını öne sürdü ve CHP’nin bu konudaki tavrını eleştirdi. Özkan, Ahlat’taki yerleşime “hayır” demenin, Atatürk’ün eserlerine de “hayır” demek anlamına geldiğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Özkan’a, “Sizin mevcut sarayınız kaçak, Atatürk Orman Çiftliği’nin böğründe bir bıçak gibi duruyor. Tank Palet karşılığında, rüşvet kokan bir uçan sarayınız da var. Bir de yüzen saray almışsınız. Şimdi ‘Türk milletinin hassasiyetleri’ deyip kendinize bir tane kaçak saray daha yapıyorsunuz” dedi.

"Saray deyince siz ne anlıyorsunuz? Biz milletin evi olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Otağı’nın CHP istemese de inşa edileceğini ifade eden AKP’li Özkan, “Saray deyince siz ne anlıyorsunuz? Biz milletin evi olarak görüyoruz. Millete hizmetkâr olacak bütün devlet personelinin çalıştığı makam olarak görüyoruz. İsteseniz de istemeseniz de milletin evi, milletin parlamentosu tarafından, milletin yargısı tarafından alınan kararlarla adım adım, aşama aşama hayata geçecek” diye konuştu.

CHP'li Biçer, "Milletin saraya ihtiyacı yok" dedi konteynerlerde elektriğin olmadığını hatırlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da AKP’nin bu düzenleme ile hukuksuzlukta ısrar ettiğini ve halkın talebinin bu yerleşke olmadığını bildirdi. Karaca, “Milletin saraya ihtiyacı yok. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019’da meydana gelen deprem sonrasında 170 aile tavanı delik. 20 metrekarelik konteynerlerde elektrik sobasıyla ısınmaya, eksi 10 derecede yaşamaya çalışıyor ve elektrik faturasını ödeyemediği için konteynerdeki elektrik saatlerini sökerek gidiyorsunuz” dedi.