T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM'de CHP, HDP ve İyi Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Reddedilen öneriler "Türk basınında yaşanan sorunlar", "SADAT" ve "Kamu görevlilerine yönelik baskıların önlenmesi ve memurların tarafsızlığı" ile ilgiliydi

21 Ekim 2021 17:29

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İyi Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grupların gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İyi Parti'nin "Türk basınında yaşanan sorunlar", HDP’nin "SADAT" ve CHP'nin "Kamu görevlilerine yönelik baskıların önlenmesi ve memurların tarafsızlığı" ile ilgili grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. Teklifin 5. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.

TBMMCHPİyi PartiHDPgrup önerileri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24