Meclis'te Ayasofya tartışması | İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önergesini reddeden AKP, Danıştay kararını bekleyecek

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İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin olarak verdiği araştırma önergesi, AKP tarafından reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Meclis'e Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin bir araştırma önergesi verdi. İyi Parti grubu, önergenin ön sıralara alınarak görüşülmesini isterken, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Ayasofya Fethi'in kılıç artığıdır. Danıştay'ın neden kararı bekleniyor. O mu fethetti?" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İyi Parti'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve İnşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Araştırma önergesi, AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İyi Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grup Başkanvekilimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın D.Müsavat Dervişoğlu tarafından 'Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması' amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi Ak Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmemiştir."

"Milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla..."

İyi Parti'nin araştırma önergesinin gerekçesinde şunlar belirtildi:

Ne olmuştu?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’ne 2005’te dava açtı. Daire Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık görmedi ve davayı reddetti. Danıştay’dan sonuç alamayan derneğin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusu da reddedildi. Dernek 2016’da, ikinci kez Danıştay’da dava açtı. 2 Temmuz’daki duruşmada karar bekleniyor.