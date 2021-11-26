TBMM’de Antep Sofrası keyfi

Eray GÖRGÜLÜ

İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüldüğü gün vekiller için Gaziantep Sofrası kuruldu. Menüde içli köfteden muhammaraya kadar çok sayıda yemek yer aldı. Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmelerinde de AKP’li Ekrem Çelebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Bugün bütün milletvekillerimiz bir Konya mutfağını bekliyorlardı” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da, “Genel Kurul aşamasında telafi eder” ifadesini kullandı.

“Nefis Gaziantep sofrası” sözleriyle oturumu açtı

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında itişmeye kadar varan sert tartışmaların yaşandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vekiller bu kez, hep birlikte Gaziantep’e özgü yemeklerin tadına baktı. Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gaziantep Sofrası kuruldu. Komisyon Başkanı AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, öğleden sonraki oturumu şu sözlerle açtı: “Değerli arkadaşlar, 20’nci birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. Başlamadan önce, özellikle bu nefis Gaziantep sofrası için sayın bakanımıza, üyemiz Nejat Koçer Bey’e çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar güzel bir hazırlık yapmışlar.

Hakikaten bir sanat yapmış

Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Doğa Çitçi Bey’e de çok teşekkür ediyorum, hakikaten bir sanat yapmış, teşekkür ediyoruz.” Görüşmelere devam edilirken vekillere sırasıyla Gaziantep’e özgü yemekler verildi. Menüde başlangıç olarak zeytinyağlı dolma ve sarma, öççe, muhammara, pazı cacıklı arap köfte ve arap peyniri yer aldı. Ara sıcak olarak vekillere içli köfte ile lahmacun verildi. Ana yemeğin kapamalı Firik Pilavı ve Cacıktan oluşan menüde tatlı olarak da karışık baklava yer aldı.

Konya mutfağını da bekliyoruz

Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmelerinde ise bu kez Konya mutfağı gündeme geldi. AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, konuşmasının sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Bir parantez daha açmak istiyorum, aslında bugün bütün milletvekillerimiz bir Konya mutfağını bekliyorlardı. Sizin bize bir borcunuz olduğunu tahmin ediyorum” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da “Genel Kurul aşamasında telafi eder” ifadesini kullandı.