TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 54 milletvekili, bir yıl boyunca tek bir çalışmaya katılmazken 7 bin yazılı soru önergesi yanıtsız kaldı.

TBMM’de bir yılda sadece 27 kanun teklifi yasalaştı. 2021’de hayata geçen kanunların büyük çoğunluğu, muhalefetin “Anayasa’ya aykırı” dediği torba yasa düzenlemeleri oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önceki son yasama yılı olan 2017’de 37 kanun teklifini hayata geçiren TBMM’nin yeni sistemin üçüncü yılında kanun yapma oranı yüzde 27 azaldı. Bir yılda TBMM’de sadece 27 kanun teklifi yasalaştı. Bu kanunların üçü uluslararası anlaşma olurken biri ise bütçe teklifi oldu. 27 kanun teklifinin dördü normal kanun teklifi olurken geri kalan 19’u ise muhalefetin, “Anayasa’ya aykırı” dediği torba kanun düzenlemeleri oldu. Muhalefetin kanun tekliflerinin hiçbiri, komisyon ve Genel Kurul gündemine alınmadı.

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen, Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmadan hayata geçen ve İçtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi ile yabancı ülkelere asker gönderme gibi hükümleri içeren TBMM kararlarının sayısı ise 38 oldu.

2 bin soru önergesi yanıtlandı

Birgün'ün haberine göre, son bir yılda TBMM’nin denetim işlevlerinden birini kullanarak Bakanlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na yazılı soru önergesi sunan milletvekilleri, büyük oranda yanıtsız kaldı. Yıl boyunca TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergelerinin 7 bin 271 tanesi bakanlar tarafından yanıtlanmadığı için milletvekillerine iade edildi. Yanıtlanan soru önergesi sayısı ise 2 bin 88’de kaldı.

Üç araştırma komisyonu kuruldu

Araştırma komisyonları da aktif olarak çalışmadı. Yıl boyunca sadece üç konu için araştırma komisyonu kuruldu, bu komisyonların üçü de çalışmalarını tamamlayamadı. Kurulan üç araştırma komisyonu şunlar:

-Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

-Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

-Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

Çalışmalara katılmadılar

AKP’li 47 milletvekili, CHP’li bir milletvekili, MHP’li üç milletvekili, Yenilik Partisi Genel Başkanı ve iki bağımsız milletvekili olmak üzere toplam 54 milletvekili, bir yıl boyunca TBMM Genel Kurulu ile komisyonlarda tek bir cümle kurmadı, kanun teklifi hazırlamadı. Milletvekilleri bu süre zarfında 300 bin TL’den daha fazla maaş aldı. Bu milletvekilleri şunlar:

AKP

Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Fetani Battal, Selim Yağcı, Feyzi Berdibek, Sena Nur Çelik, Ebubekir Bal, Sermin Balık, Tolga Ağar, Emine Nur Günay, Hacı Osman Akgül, Husret Dinç, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel, Canan Kalsın, Mehmet Doğan Kubat, Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Hamza Dağ, Hakkı Köylü, Taner Yıldız, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Cengiz Demirkaya, Mehmet Yavuz Demir, Mehmet Emin Şimşek, Hayati Yazıcı, Osman Ören, İbrahim Halil Yıldız, Rizgin Birlik, Adnan Günnar, Bekir Bozdağ, İlknur İnceöz, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Ahmet Sami Ceylan, Harun Karacan, Alev Dedegil, Aziz Babuşcu, Mehmet Özhaseki, Cemil Yaman, Ali İhsan Yavuz, Kenan Sofuoğlu, Eşref Fakıbaba, Mehmet Altay

MHP

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, İsmet Büyükataman

CHP

Deniz Baykal

YENİLİK PARTİSİ

Öztürk Yılmaz

BAĞIMSIZ

Mensur Işık, Fatih Mehmet Şeker