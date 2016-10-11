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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Darbe Komisyonu'nda 'enişte' önerisi

Toplantıda sert tartışmalar yaşandı

11 Ekim 2016 18:55

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimini araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan darbe komisyonunda kavga çıktı. Kavga nedeniyle toplantıya 15 dakika ara verildi. Komisyonun AKP'li üyesi Hüseyin Kocabıyık ile CHP'li üyesi Sezgin Tanrıkulu birbirine "Utanmaz, ahlaksız, ayaklarını kırarım senin" dedi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, komisyon başkanlığına ''Enişte önergesi'' vererek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a darbe girişimini haber veren eniştesinin dinlenilmesini istedi. 

Toplantıda yaşanan gerilimin, AKP'li komisyon üyesi İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın geçmişte Fethullah Gülen'i ve cemaatini övücü yazıları hatırlatılınca başladı. Kocabıyık, yazıları yazdığını kabul ederek, "Evet geçmişte çok övücü yazılar yazdım ama daha sonra muhalif yazılar yazdım" dedi.

"Bülent Ecevit ve Turgut Özal'da Fethullah Gülen hakkında övgü dolu sözler kullanıyordu" diyerek sözlerine devam eden Kocabıyık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Ölüler üzerinden gidersek darbe araştırmasını bitiremeyiz" yanıtını verdi. Sezgin Tanrıkulu'nun yanıtı üzerine Kocabıyık, "Sende CIA bağlantılısın" dedi. Tanrıkulu, "Eğer ben CIA bağlantılıysam şerefsizim, değilsem de sen şerefsizsin" diyerek tepki gösterince Komisyon Başkanı Reşat Petek ise birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından toplantı tekrar başladı.

Sözcü'nün haberine göre, HDP'li Mithat Sancar, AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada eş genel başkanlarıyla ilgili yaptığı eleştirileri gündeme getirerek, “Komisyon çalışmalarını sulandırmak için yapıyor” dedi. Kocabıyık, “Demirtaş 50 kişinin katilidir” deyince Sancar, “Katil diyemezseniz.  Ben de sizin Fetö'nün içinde olduğunuzu iddia ediyorum” karşılığını verdi.

“Terbiyesizlik yapma”

Kocabıyık ise ”2009’da Gülen'i öven yazı yazdım. Bu örgüt Özal'ı, Ecevit'i nasıl kandırdıysa bizi de o zaman kandırdı…” dedi. CHP'li Tanrıkulu da ”Terbiyesizlik yapma, alçak. Ayaklarını kırarım senin' diye Kocabıyık'ın üzerine yürümek istedi. Kocabıyık “Alçak sensin, delirdin ” dedi. Tanrıkulu'nun “Fetöcüsün sen” diye laf atması üzerine Kocabıyık, “Sen de CİA ajanısın” dedi. Tartışma uzayınca başkan 15 dakika ara verdi.

“Yurtta Sulh Konseyi kim?”

MHP'li Mehmet Erdoğan, “Yurtta Sulh Konseyi kim, bilgilerine başvurmamız lazım. Siyasi ayağı da ortaya çıkarmak zorundayız” dedi.  CHP'li Aytun Çıray da, 15 Temmuz gecesi MİT ve Genelkurmay Başkanlığı güvenlik kamerası kayıtlarının komisyona istenmesini önerdi. 2004'ten itibaren YAŞ'ta şerh konan isimlerin darbeye karışıp karışmadığının da tespit edilmesini talep etti.

“Enişteyi dinleyelim”

Çıray, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden darbe haberini aldığını ifade ettiği eniştesi Ziya İlgen'in komisyonumuza davet edilmesini başkanlığınızdan rica ederim” talebinde bulundu. CHP’liler, Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in dinlenmesini istedi. AKP'li Selçuk Özdağ, dinlenmesini istediği isimleri Mehmet Ağar, Abdulkadir Aksu, Mehmet Sağlam ve İdris Bal olarak sıraladı. Türkiye'deki azınlık cemaat liderlerinin de komisyona davet edilmesini istedi. Başkan Reşat Petek, öneriler doğrultusunda tasnif yapmak için süre istedi.

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