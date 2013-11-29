TBMM Çözüm Komisyonu’nun raporunu açıklaması ertelendi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP ve BDP arasında gerginliğe neden olan TBMM Çözüm Komisyonu’nun 420 sayfalık raporunun açıklanması gelecek haftaya bırakıldı. Komisyon Başkanı AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı, partide yoğun bir gündem olması yüzünden raporun açıklanmasını gelecek hafta başına bıraktıklarını söyledi.

BDP, AKP ile ortak çalışma yürüttükleri komisyonda hazırlanan rapora itiraz etmiş ve dün alternatif nitelikli 450 sayfalık bir raporu Meclis başkanlığına sunmuştu. Kürt sorununun tarihsel sürecine geniş yer verilen raporda, “Kökenlerini neredeyse iki yüzyıllık bir tarihsel ve siyasal gerçeklikten alan Kürt Sorunun doğru bir analizinin yapılması için bütün tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel süreçlerin objektif bir gözle ele alınması elzemdir. İki yüz yıllık bir sorunun yarattığı çatışma ve savaş durumu günümüze kadar sürmekte olup özellikle PKK’nin 1993 yılından itibaren zorladığı barışçıl ve demokratik çözüm perspektifi tarihsel süreç içerisinde önemli oranlarda kesintiye uğratılmıştır. 2013 yılının Ocak ayından itibaren yeniden başlayan barış ve müzakere süreci, 2013 Amed Newroz’unda Sayın Öcalan’ın ortaya attığı yeni bir politik model ve çözüm perspektifiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır" denildi. Abdullah Öcalan'ın "…Milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. …Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanıdır’’ şeklindeki sözlerine atıfta bulunulan raporda "Bu barış manifestosu Türkiye’yi en büyük tehlike olan bir iç savaştan kurtarmış ve yeni bir müzakere sürecinin önünü açmıştır" ifadesine yer verildi.

Hükümet ile Öcalan arasında yapılan mutabakat sonucu Çözüm Komisyonu'nun kurulduğu iddia edilen raporda, AKP'li üyelerin hazırladığı raporda BDP’nin temel politik hassasiyetleri ve görüşlerinin dikkate alınmadığı, aynı raporun içeriğinin komisyon üyeleri arasında müzakere edilmeden Meclis Başkanlığına sunulduğuna dikkat çekiliyor.