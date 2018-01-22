TBMM Çölyak Komisyonu taslak raporundan: Glutensiz ürünlerin satışında KDV yüzde 1'e düşsün

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in başkanlığını yaptığı ve dört partinin ortak mutabakatıyla, Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu şekillendirdi. Çölyak hastalarının günlük hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıracak önerilerle dikkat çeken taslak raporda, çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişilere glutensiz ürünlerin satışında KDV’nin yüzde 8’den, yüzde 1’e düşürülmesi önerildi.

Raporda ayrıca glutensiz ürünlere ilişkin analiz giderlerinin ilgili kamu idaresi tarafından karşılanması ya da ücretlerin düşürülmesi istendi.

PTT’nin e-ticaret platformu üzerinden yapılan glutensiz ürün alımlarında sağlık raporu bulunan kişilere özel indirimler uygulanması da dikkat çeken öneriler arasında yer alırken asker ocakları ve cezaevleri içinde öneriler getirildi. Askerlik muafiyeti kapsamına dâhil edilmeyenler için TSK’nin Sağlık Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle glutensiz gıda ihtiyacının karşılanabileceği belirtildi. Cezaevlerinde glutensiz menü sağlanması için Adalet Bakanlığınca gerekli girişimlerde bulunulması önerildi.

Taslak raporda, “Çölyak hastalığında glutensiz diyet tek tedavi yöntemidir. Diyet ile az miktarlarda gluten alımı dahi hastalık semptomlarının tekrar oluşmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle glutensiz diyet çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır” denildi.