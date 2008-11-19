TBMM çocuk hakları izleme komitesi kuruldu

TBMM'de, Çocuk Hakları İzleme Komitesi kuruldu. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez oluşturulan komitenin, internet sitesi aracılığıyla çocukların TBMM ile doğrudan iletişim kurmaları sağlanacak.



TBMM İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocuk haklarının geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmaları kurumsal yapıya kavuşturarak daha etkin hale getirmeyi hedefleyen Meclis, bu amaçla siyasi parti gruplarını temsilen 8 milletvekilinin yer aldığı Çocuk Hakları İzleme Komitesi'ni oluşturdu.



Komite bünyesinde oluşturulacak internet sitesi ile çocukların TBMM ile doğrudan bağlantı kurmaları sağlanacak.



Çocuk haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin uygulama sonuçlarını izleyecek olan komite, eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerde bulunacak.



Sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının yanı sıra UNICEF gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarından da yararlanacak komite, çocuk haklarının geliştirilmesi için toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkıda bulunacak.



Komite üyesi milletvekilleri, yapacakları düzenli toplantılarla, çocuklar tarafından kendilerine iletilen ya da kamuoyu gündemine gelen konular üzerinde araştırma yaparak önerilerini içeren raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunacak.



Sekretaryasını, geçici olarak TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun yürüteceği komitede görev yapacak milletvekillerinin isimleri şöyle: "Cevdet Erdöl, Necdet Ünüvar, Halide İncekara, Emin Ekmen, Avni Erdemir, Nevin Gaye Erbatur, Şenol Bal, Sevahir Bayındır."



TBMM Başkanı Köksal Toptan, siyasi parti grup başkanlıklarına gönderdiği yazı ile Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin kurulduğunu bildirdi.







