TBMM Cezaevi Alt Komisyonu’nda ‘İmralı'yı ziyaret edelim’ önerisi

Hülya Karabağlı / ANKARA

Meclis Cezaevi Alt Komisyonu’nda, “İmralı’yı ziyaret edelim” önerisi konuşuldu. Komisyonun BDP’li Üyesi Adana Milletvekili Murat Bozlak, Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarına dikkat çektiğini hatırlattı ve “Sayın Öcalan’ın barış ve çözüm sürecinde kendisinden beklenilen katkıyı daha iyi yapabilmesi için cezaevi koşullarını incelememiz gerekir” dedi. Bozlak, cezaevi alt komisyonunun bu yönde karar alabileceğini üyelerin görüşüne sundu. Toplantıda, oylama yapılmadı. Konu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanına sunulacak.

T24’e konuşan Bozlak, komisyonda gündeme getirdiği değerlendirmesiyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin temel sorunu olan Kürt sorunun çözümünde aktif rol oynayan ve bu konuda kendisinden beklenti içerisinde olunan Sayın Abdullah Öcalan’ın daha fazla katkı sağlayabilmesi için cezaevi koşullarının daha uygun hale getirilmesini pek çok kez dile getirmiştir. Cezaevi koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle kendisinden beklenileni daha iyi yapabilmesi için gerçekten bu koşulların uygun olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı ve cezaevi ziyaret edilmeli.”