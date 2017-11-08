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TBMM Çevre Komisyonu, Munzur Vadisi'nde inceleme yapacak

TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı gündemiyle toplanan Çevre Komisyonu üyeleri, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un çağrısı üzerine, Munzur Vadisi'nde yapılması planan hidroe

08 Kasım 2017 20:57

TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı gündemiyle toplanan Çevre Komisyonu üyeleri, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol\'un çağrısı üzerine, Munzur Vadisi\'nde yapılması planan hidroelektrik santral (HES) ve baraj sahasını yerinde inceleme kararı aldı.
TBMM Çevre Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin başkanlığında Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı gündemiyle toplandı. Kanun tasarısı görüşmelerinde CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, komisyona verdiği \'Munzur Havzasının Doğal Varlığının Yaşatılmasına Dair Kanun Teklifi\'nin, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı birleştirilmesini talep etti. Erol\'un talebini değerlendiren komisyon üyeleri, teklifi kabul etti.
CHP\'li Erol komisyon görüşmelerinde, Komisyon Başkanı Özhaseki ile üyeleri, Munzur Vadisi\'nde yapılması planan HES ve baraj alanlarında inceleme yapmak yüzere Tunceli\'ye davet etti. Komisyon, Erol\'un davetini kabul ederek, yakın bir zamanda kente gelerek incelemelerde bulunma kararı aldı.

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