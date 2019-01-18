TBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalı

ANKARA, (DHA)- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, çevresel sorunları çözmüş bir ülke haline gelmeleri gerektiğini söyleyerek, \"Bunda belediyecilerin öncülük yapması lazım. Milletimiz, 31 Mart’ta özellikle çevresel sorunlarla alakalı belediyeler neler yapacak, onların vaatlerine bakması lazım. Bu vaatlere göre de değerlendirme yapması lazım ki; onları bizim zorlamamız lazım\" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Türkiye Barolar Birliği\'ni ziyaret etti. TBB Başkan Yardımcısı Avukat Ünsal Toker, TBB Genel Sekreteri Avukat Sabiha Tekin, TBB Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Gökhan Candoğan ve Komisyon Üyesi Avukat Çağrı Songüç ile sohbet eden Balta, son çıkan \'Çevre Kanunu\'na desteklerinden memnun olduklarını söyledi. Balta, \"Doğru yapılan işlerle alakalı çok güçlü bir sivil toplum kuruluşunun üyelerinin de bu konuda çalışması, görüşlerini beyan etmesi, \'ortak çalışabiliriz\' beyanları, bizler adına çok sevindiriciydi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de burada çok sıcak bir ortamda bizleri karşıladınız. Onun için de sizlere çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bundan sonra da bu birliktelik artarak devam edecek diye düşünüyorum. Bizim, sizin hukukçularınızın, buradaki arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin görüşlerine, düşüncelerine ihtiyacımız var. Onu da ifade etmek isterim. Dışarıdan bir gözle bakıp, bizlere eksikleri söylemeniz, \'şöyle de yapsak daha iyi olur\' demeniz, bizlerin bu yolu yürümemizde yolumuzu kolaylaştırıyor.\"

\'ÇEVRESEL HASSASİYETİN DEVAM ETMESİNDEN MUTLUYUM\'

Yasanın çıktıktan sonra Türkiye’de tartışıldığını kaydeden Muhammet Balta, \"Özellikle çağımızın, ülkemizin ve dünyanın da en büyük sorunlarından birisi çevresel sorunlardır. Bu çevresel sorunlarla ilgili zihniyet değişikliğini hep beraber yaşamamız lazım. Toplumumuzda 81 milyonun çevresel hassasiyetlerinin artarak devam etmesinden mutluyum. Bu gelecek nesiller açısından çok önemli. Bizim Allah’ın bize verdiği güzelliklerin resmini değil, aslını gelecek nesillere bırakmamız lazım. Bir taraftan da sürdürülebilir bir kalkınma. Kalkınacağız, ama diğer taraftan da çevremizi koruyacağız. Bizim görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevresel sorunlarla ilgili yasal altyapısında eksiklikler varsa bunları düzeltmek\" dedi.

\'AMAÇ İSRAFI ÖNLEMEK, KİRLETMEDEN TEMİZ TUTMAK\'

TBMM Çevre Komisyonu’nda bütün siyasi partili milletvekili ile beraber 32 maddelik kanunu çıkardıklarını kaydeden Muhammet Balta, şöyle konuştu:

\"Kamuoyunda yasa sadece \'plastik poşet\' olarak algılanıyor. Yasa aslında sadece plastik poşet değil. Bu yasanın amacı Türkiye’de israfı önlemek, kirletmeden temiz tutmak. Kirlettikten sonra temizlemenin bedeli de çok ağır, pahalı, bunun yanında canlara zarar veriyoruz. Onlar geri gelmiyor. Bizim o zaman kirletmeden temiz tutmamız lazım. Bu işi nasıl yapacağız? Bir; bu yasada en önemli şey, plastik tüketimini azaltmak. Öz amaç bu. İki, kullanılan malzemelerin doğada kolay çözünür olması. Veya bir seferlik değil, çok seferlik taşıma torbalarının kullanılması. Bu yasanın uygulanması için bütün tarafların, bütün kanaat önderlerinin bütün belediyelerin bu işte öncülük yapması lazım. Uygulandığı zaman ne olacak? İsraf önlenecek, kirletmeyeceğiz, havayı, suyu, toprağı temiz tutacağız. İnsanlar mutlu olacak, bütün canlar mutlu olacak, doğa da mutlu olacak, hava da, su da, toprak da bayram yapacak. Hepsine bir bütün olarak bakıyoruz. Kaldı ki biz dinimizde \'temizlik imandandır\' diyoruz. Bu ülkede bizim daha temiz olmamız lazım. Dünyanın en temiz ülkesi, çevresel sorunları çözmüş olan bir ülkesi haline gelmemiz lazım.\"

\'BELEDİYELER ÖNCÜLÜK ETMELİ\'

Bu işte belediyelerin öncülük yapması gerektiğini kaydeden Balta, \"İktidar, muhalefet yok burada. Tekrar altını çiziyorum. Partiler üstü bir şeydir bu. Bütün belediyelerimizin bu konuyla alakalı hassasiyetlerinin olması lazım. Ön planda olması lazım. Belediye başkanları seçiliyor. Onları da zorlamanın tam zamanı. Milletimiz, 31 Mart’ta özellikle çevresel sorunlarla alakalı belediyeler neler yapacak onların vaatlerine bakması lazım. Bu vaatlere göre de değerlendirme yapması lazım ki, onları bizim zorlamamız lazım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI