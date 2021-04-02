TBMM bütçesinden milletvekilleri için bastırılan özel pullara milyonlar ödenmiş

TBMM’nin PTT’ye 2020’de milletvekillerinin kişisel pul hizmetleri için 4.4 milyon lira ödediği öğrenildi. 191 milletvekili kişisel pul talebinde bulundu. Sadece bu yılın iki ayında 211 bin TL’ye yakın pul parası verildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, PTT ile TBMM Başkanlığı arasında “TBMM Milletvekili Posta Gönderileri ve Kişisel Pul Hizmetlerine Dair Sözleşme” imzalandığını bildirdi.

Yanıta göre TBMM ile PTT arasında imzalanan sözleşme kapsamında 2020 yılında 191 milletvekilinin kişisel pul talebi karşılandı ve TBMM Başkanlığı bütçesinden sadece bu pulların bedeli ödendi. PTT’ye kişisel pul hizmetleri için 2020 yılında 4 milyon 425 bin 31 TL, 2021 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan dönem için de 210 bin 620 TL ödeme yapıldı.

“Meclis bütçesinden PTT’ye aktarılan bu paranın PTT’nin zararlarını azaltma amacı var mı?”

CHP’li Şener önergesinde, “Yıllardır kâr eden PTT’nin geçen yıl sebebi bilinmeyen nedenlerle zarar ettiği görülmektedir. Meclis bütçesinden PTT’ye aktarılan bu paranın PTT’nin zararlarını azaltma amacı var mıdır? Meclis Başkanlığı’nın PTT’nin zararlarını azaltma gibi bir görevi var mıdır?” sorularını da yöneltmişti.

"Hizmet karşılığı yapılan para aktarımının ‘PTT’nin zararını azaltma’ olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir"

Yanıtta bu sorulara, “Yapılan sözleşme gereğince PTT’ye alınan hizmetlerin karşılığı kadar ödeme yapılmaktadır. Soruda dile getirilen iddianın temellendirilmesi için TBMM’nin aldığı hizmet dışında, fazladan ve karşılıksız olarak ödeme yapmış olması gerekir. Ancak böyle bir durum mevzubahis değildir. Alınan hizmet karşılığı yapılan ödemeden ibaret olan para aktarımının ‘PTT’nin zararını azaltma’ olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir” karşılığı verildi.