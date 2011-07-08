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Politika

TBMM BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU TBMM (A.A)

08 Temmuz 2011 21:00

-TBMM BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU TBMM (A.A) - 08.07.2011 - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, TBMM Başkanvekili seçildi. TBMM Genel Kurulunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 61. Hükümetin programını sunmasının ardından, TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi Katip Üye oldu. İdare Amirliklerine ise MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı seçildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 61. Hükümet programını görüşmek üzere, 11 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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