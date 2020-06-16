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TBMM Başkanvekili Levent Gök aday olmayacağını açıkladı

16 Haziran 2020 16:35

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Başkanvekilliği görevinden resmen ayrılacağını ve aday olmayacağını duyurdu.

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