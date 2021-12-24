TBMM Başkanvekili Bilgiç: Meclis Başkanlığı envanterinde 294 araç bulunmaktadır

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’deki makam araçlarına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bilgiç; Meclis Başkanlığı envanterinde 294 aracın olduğunu açıkladı. Araçlardan 103'ünün kiralık olduğunu belirten Bilgiç; bunlardan 76’sının kiralık makam aracı, 27’sinin ise hizmet aracı olduğunu bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM envanterindeki otomobillere ilişkin soru önergesi vermişti. Önergeyi; TBMM Başkanı Mustafa Şentop yerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı. Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kullanımına 2 araç tahsil edildiği ve bu araçlara akaryakıt tahsil edilmediğini belirterek; “Söz konusu araçlar arasında kiralanmış araç bulunmamaktadır” dedi.

Bilgiç, TBMM envanterine kayıtlı uçak bulunmadığını kaydederek; “Dolayısıyla TBMM Başkanlığı tarafından herhangi bir kişinin veya kurumun kullanımına uçak tahsis edilmesi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

"Gizlilik gerekçesi nedeniyle marka, model ve sayı bilgisi açıklanamamaktadır"

Şentop'un yurt içi gezilerindeki konvoya eşlik eden araçlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“TBMM Başkanı’na yönelik her türlü terör eylemi, muhtemel saldırı, tehdit ve olaylara karşı iş ve işlemler Koruma Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda gizlilik derecesinde yürütüldüğünden; Sayın Başkan’ın yurt içi gezilerine eşlik eden konvoydaki araçların marka, model ve sayısı ile görevli personel sayısı açıklanamamaktadır. Ancak bahse konu konvoyda bulunan araçlar arasında kiralık araç bulunmamaktadır."

"Eski TBMM Başkanlarına şoför görevlendirilmesi yapılmamaktadır"

Audi A8 araçların eski Meclis Başkanlarına tahsis edilip edilmediğine ilişkin ise, “TBMM eski Başkanlarına, araç tahsis talebinde bulundukları tarihteki kurum envanteri ve imkanları dahilinde uygun olan araçlardan tahsis yapıldığı için bu kapsamda tahsis edilen araçların tamamı aynı marka ve modelde olmayabilmektedir" yanıtı verildi.

Tanal’ın; kısa bir süreliğine TBMM Başkanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım için görevlendirilen şoför sayısı ve eski Meclis Başkanı statüsündeki kişilerin emrine verilen şoförlerle ilgili sorusuna ise Bilgiç, “TBMM eski Başkanlarına kurum tarafından şoför görevlendirilmesi yapılmamaktadır" dedi. (ANKA)