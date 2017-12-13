TBMM Başkanvekili Aydın, 'Demirtaş'a kelepçe' sorusunu yanıtladı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, duruşmaya götürülmesi sırasında kendisine kelepçe takılmak istenen tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgilili HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli\'nin soru önergesine yanıt verdi. Aydın, \"TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirttiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkânlar dâhilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz. Ayrıca, kelepçe uygulaması ile ilgili hususların Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirilmesi daha doğru olacaktır\" dedi.

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 7 Temmuz 2017\'de tarihinde Ankara\'ya görülen bir duruşmasına götürülmesi sırasında kendisine kelepçe takılmak istenmesi ve Demirtaş\'ın kabul etmemesi nedeniyle duruşmaya götürülmemesi ile ilgili TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yanıt verdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, Milletvekillerinin, Anayasa\'nın geçici 20\'nci maddesi kapsamındaki dosyalardan, hakkında açılmış ceza davalarında tutuklu yargılanması yargı erkine ait bir yetki olduğunu belirterek, \"Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak beyanlarımızda; hukuk devletinin yanında, adaletin yanında, demokrasinin yanında olduğumuzu müteaddit defalar dile getirmekteyiz ve getirmeye devam edeceğiz. Anayasa\'daki kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü prensipleri karşısında, Başkanlığımızın yargının bu yetkisini kullanmasına karşı bir tasarrufta bulunamayacağı malumunuzdur\" denildi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın cevap yazısında, Anayasa\'nın 138\'inci maddesinin üçüncü fıkrasınin, \"Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz\"\' hükmünü içerdiğini de belirtirek, devamla şöyle dedi:

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü\'nün 96\'ncı maddesine göre soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. İçtüzük\'ün 97\'nci maddesi ise, istişare amaçlı konular içeren soruların Başkanlıkça kabul edilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu hükümler kapsamına giren soru önergenizdeki diğer sorularınıza cevap verilememektedir. Bununla birlikte, TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirttiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkânlar dâhilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz. Ayrıca, kelepçe uygulaması ile ilgili hususların Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirilmesi daha doğru olacaktır.\"

HDP\'Lİ BECEREKLİ\'NİN YANITLAMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

HDP Btaman Milletvekili Saaadet Becerikli, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'a Edirne\'den Ankara\'ya götürülmek isterken kelepçe takılması ve Demirtaş\'ın bunu reddetmesi ile ilgili TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'dan yanıtlamasını istediği sorular şöyleydi:

* TBMM\'nin üyesi ve Türkiye\'nin üçüncü büyük partisinin Eş Genel Başkam\'na dayatılan kelepçe uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Bu durum halkın iradesi olan TBMM\'nin itibarını zedelememiş midir?

* Meclisin itibarı açısından konuya dair herhangi bir açıklamanız olacak mıdır?

* 6 milyon kişinin iradesine karşı yapılan bu hakaret karşısında TBMM başkanı olarak sessiz kalmanız toplumun TBMM ye olan güvenini sarsmayacak mıdır?

* 6 milyonun iradesi ve temsilcisi olan HDP\'nin Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş\'a Meclis Grup Toplantısında yapmış olduğu konuşmadan dolayı kelepçe takılmak istenmesi halkın iradesine saygısızlık, halkın onurunu rencide etmek değil midir?