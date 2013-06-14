TBMM başkanlığı için başvurular 24 Haziran'da başlayacak

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’de başkanlık yarışı başlıyor. Dört siyasi parti seçim atmosferine giriyor. Meclis başkanı adaylığı için ilk başvuru tarihi 24 Haziran. Adaylar, bu tarihten itibaren başvurularını TBMM Başkanlık Divanı’na yapacak. Anayasa ve iç tüzük gereği siyasi partiler aday gösteremiyor. Adaylık başvuruları için 5 günlük bir süreç var. Yani 24’ündeki adaylık başvuruları 28’inde doluyor. Meclis Başkanı seçimi 29 Haziran - 4 Temmuz arasında yapılacak. TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte ikisinin (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğun (276) oyunun alınması gerekiyor. Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak.

Bakanlık Divanı oluşacak

Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak.

Oktay Ekşi adaylığını açıkladı

TBMM, sadece başkanını değil, dört siyasi partinin Meclis başkanvekilleri, grup yöneticileri ve katip üyeliklerini belirleyecek. Güldal Mumcu’nun koltuğunun taliplisi çok. İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, bugün Meclis Başkanvekilliğine aday olduğunu milletvekili arkadaşlarına gönderdiği bir mektupla bildirdi. Ekşi, aynı zamanda destek de istemiş oldu. Tunceli Milletvekili Kamer Genç, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu da adaylık yolunda.

Aksünger, ‘aday mısın’ diye soranlara ‘ evet’ diyor. Kamer Genç henüz adaylığını açıklamadı ama adının yankısı büyük.

Muharrem İnce kalır mı?

CHP’de Gurup Başkanvekilliğinde aday bolluğu yaşanıyor. Mahmut Tanal, Özgür Özel, Engin Altay, Ali Rıza Öztürk, Hurşit Güneş, Aykut Erdoğdu, Ali Serindağ, Atilla Kart ilk akla gelen isimler. Mevcut üç Gurup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce gündemden inmiş değil. En merak edilen ise, İnce’nin yerini koruyup koruyamayacağı?

4 aday katip üyelik için

Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın koltuğu için aday bereketi yaşanıyor. Muharrem Işık, Ramazan Kerim Özkul, Ali Demirçalı, Mevlüt Dudu aday.

Nimet Baş, sürprizi olur mu?

AKP kanadında, Cemil Çiçek’in durumu ortada gibi görünüyor. Genel merkezin önemli ismi Hüseyin Çelik’in de Meclis Başkanlığı’nda adı geçiyor. Hayati Yazıcı’nın ismi hala gündemde.

Bahçeli, Akşener’e randevu vermiyor mu?

MHP kanadında da beklenti var. Başkanvekili Meral Akşener’e, Bahçeli’nin randevu bir sözünden dolayı randevu vermediği konuşuluyor. Akşener’in yerine Tunca Toskay’ın adı gündemde. İdare amiri Ali Uzunırmak ile grup başkanvekillerinin yerini koruması bekleniyor.

BDP kanadında sükûnet

BDP kanadında, neredeyse göreve talip yeni isim bulmak zor. Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bir dönem yaptığı grup başkanvekilliğini hatırlatıyor ve çok zor diyor. BDP’li milletvekillerinin işinin diğer partilere oranla çok yoğun çalıştıklarını anlatan Kaplan, “Biz de sadece grup başkanvekilliği yapılmıyor ki? Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, seçim bölgesi, her şeyle ilgilenmek zorundasınız? Çok ağır iş” dedi.