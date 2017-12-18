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Politika

TBMM Başkanlık Divanı'nda görev dağılımı belli oldu

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi

18 Aralık 2017 22:58

TBMM Başkanlık Divanı'nca onaylanarak yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi.

Yönergeyle, İdare amirlerinin TBMM İçtüzüğü'nün 17. maddesi gereğince, Meclis Başkanı'nın talimatıyla yapılan görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

TBMM İdare Amiri ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu; Güvenlik Koordinasyon Kurulundan (kolluk işleri, giriş kartları, araç kartları), İdare Amiri ve AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar: Parlamenter hizmetlerinden (milletvekillerine yazılar, duyurular), İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: Tören hizmetlerinden, İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal: Ulaştırma hizmetlerinden (makam araçları ve şoförlerin görevlendirme yazıları), İdare Amiri ve AKP Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu: Basınla İlişkiler Kurulundan sorumlu olmaya devam edecek.

TBMM Başkanlık Divanının yeni üyeleri AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal işlerden (restoran ve misafirhaneler), CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ise milletvekillerine ait sağlık işlerinden sorumlu olacak.

 

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