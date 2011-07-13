-TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 24. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene, TBMM Başkanı Çiçek'in yanı sıra TBMM Başkanvekilleri Mehmet Sağlam, Sadık Yakut, Güldal Mumcu, Meral Akşener; İdare Amirleri Adnan Keskin, Salim Uslu, Mustafa Kabakçı ile katip üyeler katıldı. TBMM Başkanı Çiçek'in Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Çiçek, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, deftere şunları yazdı: ''Aziz Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız Kurtuluş Savaşımızı yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 24. Dönem Başkanlık Divanı üyeleri olarak manevi huzurunuzda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. 24. Dönem Parlamentosu üyeleri olarak hepimiz, açıldığı günden bu yana tarihsel sorumluluk üstlenen, varlığı ve çalışmalarıyla milletimize güven veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensubu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinci içerisindeyiz. 91 yıl önce kurduğunuz Meclisimiz, bütün engelleri aşma gücüne sahip olarak dün olduğu gibi bugün de sorunlarımızın çözüm yeri ve milletimizin güven kaynağıdır. Bize kazandırdıklarınız ve gösterdiğiniz çağdaş uygarlık düzeyini yakalama hedefi doğrultusunda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri olarak Cumhuriyete ve demokrasiye olan sarsılmaz inanç ve bağlılıklarımızı bir kez daha tekrar ediyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.''