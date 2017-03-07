TBMM Başkanlık Divanı toplanıyor; MSGSÜ’ye tahsis edilen ‘Baltacılar Dairesi' geri alınıyor

Haberleşme giderleriyle geçtiğimiz ayın gündemine oturan TBMM Başkanlık Divanı uzun bir aradan sonra 9 Mart Perşembe günü toplanıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne daha önce eğitim amaçlı tahsis edilen ve Dolmabahçe Sarayı’nın bir parçası olan ‘Baltacılar Dairesi’nin geri alınması önemli bir madde olarak yer aldı. Başkanlık Divanı’nın da TBMM Başkanına bununla ilgili bir yetki verilecek. Yetki kapsamında, Üniversiteden ‘Baltacılar Dairesi’ni acilen boşaltması istenecek.

Baltacılar Dairesi ne olacak?

Başkanlık Divanı toplantı gündeminde, Baltacılar Dairesi’nin Dolmabahçe Sarayı’nın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Müze olarak kullanılabileceğine ilişkin değerlendirme yapıldı.

15 Temmuz anıtı geliyor

Üç maddelik Divan toplantısının ‘Baltacılar Dairesi’nin dışındaki gündem maddelerinden birini 15 Temmuz anıtı oluşturdu. Anıtla ilgili çalışmalar Meclis içi inşaat ve tadilatlar hakkında ilgili birimlerden bilgi alınacak.

Toplantıda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler hakkında da bilgi alınacak.