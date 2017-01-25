TBMM Başkanlık Divanı, 'sahte oy' için toplanıyor

TBMM Başkanlık Divanı, CHP’nin AKP’li milletvekillerinin sahte oy kullanarak Meclis’in tatile girdiği iddiaları üzerine bugün saat 15.00’da toplanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başkanlık Divanının toplanarak karar almasını ve mükerrer oy kullanan milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etmişti.

HDP’li Buldan ve Önder katılmayacak

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak Meclis Başkanlık Divanı toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

Buldan ve Önder'in Meclis Başkanlığına gönderdiği dilekçede, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının devam ettiği, yasama faaliyetlerine katılmalarının önünde bir engel olmadığı ve bu durumun görüşülmesi için Meclis Başkanlık Divanı'na çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Çağrılarının dikkate alınmadığını ve bu konuda kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Buldan ve Önder, bu tutumun kabul edilemeyeceğini belirterek 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak Başkanlık Divanı toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.