T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanlık Divanı, 'sahte oy' için toplanıyor

Toplantıya HDP katılmayacak

25 Ocak 2017 01:05

TBMM Başkanlık Divanı, CHP’nin AKP’li milletvekillerinin sahte oy kullanarak Meclis’in tatile girdiği iddiaları üzerine bugün saat 15.00’da toplanıyor. 

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başkanlık Divanının toplanarak karar almasını ve mükerrer oy kullanan milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etmişti.

HDP’li Buldan ve Önder katılmayacak

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak Meclis Başkanlık Divanı toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

Buldan ve Önder'in Meclis Başkanlığına gönderdiği dilekçede, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının devam ettiği, yasama faaliyetlerine katılmalarının önünde bir engel olmadığı ve bu durumun görüşülmesi için Meclis Başkanlık Divanı'na çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Çağrılarının dikkate alınmadığını ve bu konuda kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Buldan ve Önder, bu tutumun kabul edilemeyeceğini belirterek 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak Başkanlık Divanı toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

ETİKETLER

tbmmbaşkanlık divanımeclissahte oyakp

İlgili Haberler

"AKP'liler 'sahte oy pusulası' kullanarak Meclis'e tatil kararı aldırdı"

Anayasa değişikliği teklifi için görüşmelerini tamamlayan Meclis, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla tatile girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24