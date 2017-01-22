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"AKP'liler 'sahte oy pusulası' kullanarak Meclis'e tatil kararı aldırdı"

Anayasa değişikliği teklifi için görüşmelerini tamamlayan Meclis, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla tatile girdi

22 Ocak 2017 19:46

Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalarını tamamlayan TBMM, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla 7 Şubat'a tatil edildi. Alınan tatil kararında sahte oy kullanıldığı iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tatil kararının sahte oylarla alındığını söyledi. Barış Yarkadaş, "AKP'liler 'sahte oy pusulası' kullanarak tatil kararı aldırdı" açıklamasını yaptı. 

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter'daki hesabından "sahtekarlığın belgesi" diyerek mükerrer oy kullandığı ifade edilen AKP'li milletvekillerinin isimlerini paylaştı. 

Tuncay Özkan, "Sahtekarlığının belgesi; mükerrer oy kullanıp Meclis'i tatil ettiren AKP'liler; Salih Cora,Fuat Köktaş,Hasan Karal,S.Karakelle,Ertuğrul Soysal" ifadelerini kullandı.

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