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Politika

TBMM Başkanlığı'nın son turunda MHP iki fire verdi, 50'ye yakın HDP'li Baykal'ı destekledi

4. tura kalan TBMM Başkanlığı oylamasında yeni Meclis Başkanı İsmet Yılmaz oldu

01 Temmuz 2015 22:31

TBMM Başkanlığı seçiminin dördüncü turuna 548 milletvekili katıldı. 80 sandalyesi olan MHP’den 78 milletvekili geçersiz oy kullandı. Böylece 2 fire verdi. HDP, son turda gurubu serbest bıraktığı için 50’ye yakın milletvekilinden Deniz Baykal’a destek oyu çıktı. Boş oyların sayısı 29’da kaldı. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz sadece partisinin 258 oyu ile seçildi. Son turda iki tane boş oy çıktı.

İsmet Yılmaz’ın başkan seçilmesinin ardından muhalefet kulisinde sessizlik ve moral bozukluğu vardı. CHP’liler büyük bir üzüntü yaşadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kulisin sessizliğinde genel kuruldan ayrıldı.

 TBMM’de Baykal’a ilgili umutları erken saate gurubunu toplayan Devlet Bahçeli’nin açıklamaları söndürdü. Bu açıklamaların ardından CHP kanadında moral bozukluğu yaşandı. AKP kanadında ise yüzler güldü.

CHP’lilerden bazıları Ekmeleddin İhsanoğlu’na sitem telefonu açtı.

 

 ‘Savaş hükümeti’ kuruluyor sesleri

 

Kulislerde en çok konuşulan ise AKP-MHP’nin koalisyon ortaklığı ve ‘savaş hükümeti’ benzetmeleri oldu. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Bahçeli’nin son üç haftadır açıklamalarının AKP ile koalisyonu gösterdiğini hatırlattı. Kulisler, AKP ve MHP’nin hükümet olmaları durumunda Suriye’ye girecekleri dillendirildi. Ankara, erken seçimi daha çok konuşur oldu.

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