TBMM Başkanlığı'ndan Hollanda'ya tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Hollanda'nın 1915'i 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda'nın 1915 kararını kabul etmiyor, şiddetli kınyor ve yok sayıyoruz. Karar, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından kara bir lekedir." ifadelerine yer verildi.

Maslahatgüzar, Dışişlerine çağrıldı

Hollanda Meclisi'nin 1915'i soykırım olarak tanımasının ardından, Hollanda maslahatgüzarı bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.