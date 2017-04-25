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Politika

TBMM Başkanlığı'ndan Atatürk açıklaması

CHP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmadığını anımsatarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a tepki göstermişti

25 Nisan 2017 02:32

TBMM Başkanlığı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Meclisin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda Atatürk'ü anmadığı iddialarının "gerçekle bağdaşmadığı" bildirildi.

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bazı basın organlarında Meclis Başkanı Kahraman'ın "23 Nisan özel oturumunda Atatürk'ü anmadığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Meclis Başkanı Kahraman'ın, olumsuz hava şartları ve devam eden tedavisi nedeniyle 23 Nisan'da düzenlenen törenlerin bir kısmı için TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ı görevlendirdiği vurgulandı.

Kahraman'ın 23 Nisan'da TBMM'nin özel gündemli toplantının açılış konuşmasında, milletin birliğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bugüne kadar emek vermiş değerli zevatı ve tarihi şahsiyetleri minnet ve şükranla andığı, "Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri, 23 Nisan'ın 'milli egemenlik' kavramına vurgusu yanında bir diğer özelliği de 23 Nisan1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu bayramın çocuklarımıza armağan edilmiş olmasıdır. İstikbalimizin güneşi olan çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlara temiz, güvenilir, emniyet içinde, yaşanılır ve adil bir dünya bırakmak bizim vazifemizdir" dediği anımsatıldı.

Açıklamada, Kahraman'ın, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı iddialarının gerçekle bağdaşmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Özel gündemli toplantılarda, İstiklal Marşının okunması ve toplantı gündemine geçilmesi dışında, teamüllerde saygı duruşu gibi bir uygulama bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Toplumun bütünlük, birlik ve beraberliğini sağlamak açısından herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kere daha hatırlatma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verildi.

 

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