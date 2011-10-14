-TBMM Başkanlığından açıklama TBMM (A.A) - 14.10.2011 - TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''TBMM Divan üyelerinin bir kaç kez Genel Sekreter Sadettin Kalkan tarafından ziyaret edildiği; Başkanlık Divanı üyeleri başta olmak üzere bütün milletvekillerinin taleplerinin, başta Genel Sekreterlik olmak üzere TBMM'nin bütün birimleri tarafından yerine getirildiği'' kaydedildi. Açıklamada, bir gazetede ''Çiçek 'selamsız' Genel Sekreterine kızdı'' başlıklı bir haberin yayımlandığı ve haberde, ''TBMM Genel Sekreteri Kalkan'ın, milletvekillerinin telefonlarına çıkmadığı, Başkanlık Divanı üyelerine hayırlı olsuna gitmediğinin'' iddia edildiği belirtildi. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3. maddesinde Genel Sekreterliğin görevlerinin sayıldığı, bu görevlerin yürütülmesinden dolayı TBMM Başkanına karşı sorumlu olduğunun düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu görev ve sorumluluklar, Genel Sekreterlik Teşkilatının amiri olarak eksiksiz yerine getirilmekte ve hiyerarşik düzen içerisinde TBMM Genel Sekreteri tarafından denetlenmektedir. Bu kapsamda milletvekillerinin kendileriyle ilgili idari konulardaki bütün yazılı veya sözlü taleplerinden Genel Sekreterliğin görevlerine ilişkin olanlar, hukuk kuralları çerçevesinde gerek Genel Sekreterlikçe, gerekse idari teşkilatın bütün birimleri tarafından en kısa zamanda yerine getirilmekte ve kendilerine sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Habere konu olan milletvekilinin talebi bir medya kuruluşuna, basın kuruluşlarına ayrılmış olan bölümde yer tahsisi ile ilgiliydi. İlgili medya kuruluşundan bir talep gelmemesine rağmen konu Genel Sekreterlik tarafından incelenmiş, fiziki imkansızlıklar nedeniyle özel bir yer tahsisinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, Genel Sekreter Sadettin Kalkan'ın geçirmiş olduğu ameliyat sebebiyle milletvekiline geri dönülememiş, bilgi verilememiştir. Ayrıca haberde, Genel Sekreterin, Başkanlık Divanı üyelerini ziyaret etmediği konusunun gündeme getirildiği iddia edilmiştir. Milletvekillerinin and içme töreni ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminden sonra milletvekillerine yer tahsisi ve ilgili çalışmalar sebebiyle birkaç kez divan üyeleri, Genel Sekreter tarafından ziyaret edilmiştir. Haberde ileri sürülen, milletvekillerinin ziyaret edilmediği ve 'hayırlı olsun' dileklerinin iletilmediği doğru değildir. Başkanlık Divanı üyelerimiz başta olmak üzere, bütün milletvekillerimizin idari hususlardaki taleplerinin, başta Genel Sekreterliğimiz olmak üzere TBMM'nin bütün birimleri tarafından üstün gayret gösterilerek yerine getirildiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.''