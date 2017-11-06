TBMM Başkanlığı'nda adaylık başvuruları 12 Kasım'da başlıyor

TBMM, yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. AKP kanadında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın şansının giderek azaldığı gözlenirken, partinin bugün (6 Kasım 2017) toplanacak yetkili kurulu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) bu konunun ele alınması bekleniyor.

AKP Grubunda Meclis başkanlığı adayları için bir temayül yoklaması yapılması da gündemde. Kulislerde, kabineden bazı bakanların da Meclis başkanlığı için düşünüldüğü ifade ediliyor. AKP’de beklediği makamların gerçekleşmediği Prof. Burhan Kuzu ise ısrarını sürdürüyor.

TBMM Başkanlığı için 12 Kasım'da başlayan ve 5 gün sürecek olan başvurular, 16 kasım gece yarısı bitecek.

CHP kulislerinde Enis Berberoğlu adı

CHP kanadında, TBMM Başkanlığı için eski bakanlardan, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in adı hâlâ güçlü bir şekilde dillendirilirken, “Milletvekiline sahip çıkmadın, başkanına sahip çık” mesajı verilmesi açısından tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da adı gündeme geldi.

MHP de yetkili kurulunda belirleyecek

MHP’de kıdemlilerden Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın adı öne çıkıyor. Ancak, MHP’nin sonucu önceden belli olduğu gerekçesiyle aday gösterip göstermeyeceği konusunda bazı yorumlar dikkat çekiyor. HDP, daha önce tutuklu Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı aday olarak belirlemişti.

AKP adayını 10 Kasım'da açıklayacak

AKP’nin resmi adayını 10 Kasım’da açıklayacağı belirtiliyor. Başkanlık seçimleri için ilk iki turda 367, üçüncü turda salt çoğunluk yani 276 aranıyor. AKP’nin üçüncü turda başkanı seçmesi bekleniyor. Ancak, üçüncü turda salt çoğunluk bulunmazsa son turda bir yüksek oy alan kişi ile nokta konulacak. Meclis'te AKP’nin 316, CHP’nin 131, MHP’nin 36, HDP’nin 54 milletvekili var.

AKP’de üç kadının ismi gündem de; Bahçekapılı gidiyor mu?

TBMM Başkanlığı’nın ardından AKP’de kapılı bir gurup toplantısıyla Meclis Başkanvekili, grup başkanvekili, katip üye, idare amirleri ve grup yönetim kurulu üyelerini seçmesi bekleniyor. Kulislerde Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın değişebileceği belirtiliyor. İdare Amirliklerinde de değişimin beklendiği AKP’de Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun adına dikkat çekiliyor. Fetullah Gülen’le fotoğrafı olan isimlerden AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’ün de değişebileceği söylenenler arasında yer alıyor.