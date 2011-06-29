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Politika

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 4 TEMMUZ'DA TBMM (A.A)

29 Haziran 2011 02:48

-TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 4 TEMMUZ'DA TBMM (A.A) - 27.06.2011 - TBMM Başkanlığı seçimi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TBMM Genel Kurulunda, yemin töreninin tamamlanmasının ardından Danışma Kurulu kararı okunarak kabul edildi.  Buna göre, Meclis, 1 Temmuz'a tatile çıkmayarak çalışmalarına devam edecek. TBMM Başkanlığı için başvuru 2 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek, başkanlık seçimi turları da 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Geçici TBMM Başkan Oktay Ekşi, başkanlık seçimi için sürecin bugün başladığını belirterek, aday başvurularının 2 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Geçici başkanlık Divanı'na yapılması gerektiğini belirtti. Ekşi, TBMM Başkanını seçmek üzere birleşimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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