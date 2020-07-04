TBMM Başkanlığı'ndan Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanlığınca, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle suç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına duyurusunda bulunuldu.

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından verilen suç duyurusudilekçesinde, Özdil'in bugünkü "Baroların ne işi var TBMM'de" başlıklı köşe yazısında, TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı belirtildi.

"Hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları açıklıyor" ifadelerini kullanmıştı

Özdil'in yazısında, "TBMM'nin sağlık faturalarında sayın milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları açıklıyor." şeklinde bütün TBMM üyelerini açıkça "hırsızlık" ile itham eden gerçeğe aykırı isnatlarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, hem TBMM'nin manevi şahsiyetine hem de Anayasa'nın verdiği yetkiyle kamu görevlerini yerine getiren Meclisin bütün üyelerine hakarette bulunulduğu vurgulandı.

Dilekçede, TBMM üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikteki bu beyanları nedeniyle Özdil'in kamu görevini yerine getiren tüm milletvekillerine karşı suç işlediği savunuldu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik maksadı"

Yılmaz Özdil'in fiil ve eylemlerinin yalnızca bu suçlarla sınırlı da olmadığı belirtilen başvuruda, "TBMM'de görüşülmekte olan bir kanun teklifi süreci göz önünde bulundurulduğunda, bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı konuları bir araya getirerek TBMM'ye ve milletvekillerine karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik maksadıyla söz konusu yazının yayımlanmış olduğu da ortadadır." ifadesine yer verildi.