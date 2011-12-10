-TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu -Meclis taburunda taşınma hazırlığı -Tabur girişindeki arma söküldü (fotoğraflı) TBMM (A.A) - 10.12.2011 - Yusuf Çelebi - TBMM'nin kolluk hizmetlerini yürüten Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı, taşınma hazırlıklarına başladı. Tabur Komutanlığının girişinde bulunun arma askerler tarafından söküldü. Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan ''TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu''nun imzalanmasını beklemeden taşınma hazırlıklarına başladı. Taburun lokantasında yemek servisi sona erdirilirken, kantinde de sınırlı sayıda ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Tabur kantininde ekmek, su ve sigara dışındaki ürünlerin satışına son verildi. Bugün de taburun girişinde bulunan arma indirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Piyade Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından 18 Temmuz 1920 tarihinde dokuz mangalı olarak kurulan taburun Meclisten taşınmasıyla ilgili son yıllarda tartışmalar yaşanmıştı. -Yasa yayınlanınca görevi bitecek- Meclis'te 30 Kasım'da kabul edilen TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetlerinin TBMM Başkanlığı eliyle yürütülmesine karar verildi. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvetin, İçişleri Bakanlığınca TBMM Başkanlığına tahsis edilmesi de kanuna eklenince güvenliği sağlama görevi polise aktarıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sunulan yasa, imzaladıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Meclisteki Tabur Komutanlığının yasal dayanağı kalmamış olacak. Taburdan boşalacak alanın hangi amaçla kullanılacağı konusunda henüz bir karar verilmezken, konu TBMM Başkanlık Divanı'nda ele alınacak. -Atatürk'ün emri ile kuruldu- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan tabur, Ağustos 1920’de Muhafız Bölüğü, 16 Ekim 1920’de ise TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı ile Muhafız Taburu olarak yeniden teşkilatlandırıldı. 28 Mart 1921 ile 1 Mart 1923 tarihleri arasında İkinci İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz muharebelerine katılan ve bu muharebelerde 7 subay, 15 erbaş/er olmak üzere 22 personelini şehit veren tabur, Büyük Taarruzdan sonra TBMM ve Başkanını korumak ve kollamak görevini sürdürdü. Tabur, 20 Nisan 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu adını alırken, 1 Haziran 1927 tarihinde teşkilatı genişletilerek, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı' haline getirildi. Eylül 1939’da 64’üncü Tugay olarak yeniden teşkilatlandırıldı. 9 Mayıs 1940’da Çatalca’ya hareket eden ve 64’üncü tümen olarak kurulan tabur, İstanbul Komutanlığı ve 4’üncü Kolordu Komutanlığı emrinde görevlendirildikten sonra 1948 yılında lağv edildi. Ankara’da bırakılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Bölüğü; önce kıta, tabur ve 1953 yılında alay seviyesine yükseltildikten sonra 'Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı' (Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı) adını aldı. TBMM ve Milli Saraylar dahil olmak üzere TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı'nda toplamda 800'den fazla personel görev yapıyor. (YC-SFS)