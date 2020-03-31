TBMM Başkanlığı duyurdu: Meclis doktorunun Koronavirüs testi pozitif!

Meclis Başkanlığı, Meclis hastanesinin doktorunda Koronavirüs çıktığını duyurdu.

TBMM Başkanlığı tarafından görevli doktorun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denildi.

T24'e bilgi veren Meclis kaynakları, doktorun karantinaya alınmasının ardından daha önce kendisiyle temas eden milletvekilleri, danışmanlar ve TBMM personelinden oluşan yaklaşık 150 kişinin durumla ilgili telefonla arandığını kaydetti.

Karantinaya alınmıştı

Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli doktora, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Koronavirüs testi yapılmış, test sonucu negatif çıkmıştı. Tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyordu.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer kullanılmıştı:

"Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir."