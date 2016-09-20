TBMM Başkanı'ndan "Meclis'teki enkazı kaldırın" diyen Kılıçdaroğlu'na: Müze olacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'in 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hasar gören kısmına dair konuşurken "Bütün kırık yerler, kapılar, pencereler onarıldı, onarılmaya devam ediyor. Yalnız Başbakanımızın bulunduğu odanın çevresindeki, bomba saklanmasını ve 'demokrasi müzesi' bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “TBMM’yi bir an önce tamir edin. Darbeyi dünyaya Meclis’teki enkazla anlatamazsınız. Tersine zayıflık görüntüsü verirsiniz” demişti.



TBMM Başkanı Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 'Sultan 2. Abdulhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Kahraman'ın yanı sıra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız da katıldı. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'nin hasar gören yerleri ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, "Meclis'teki bütün kırık yerler, kapılar, pencereler onarıldı, onarılmaya devam ediyor. Yalnız Başbakanımızın bulunduğu odanın çevresindeki, bomba saklanmasını ve 'demokrasi müzesi' bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük. Bu vesileyle dışarıdan geçmiş olsuna gelen, ziyarete gelen dış heyetlere, kişilere buraları göstermekteyiz" dedi.

"Demokrasi yolu"

Kahraman, "Ayrıca bir diğer bombanın düştüğü, bahçede bir çukur var. Yine bir tankın ezdiği araba buradaki çukur. Orası da kapalı hale getirilecek. Meclis ile o çukur arasındaki yola 'Demokrasi yolu' denecek. Kenarında da 15 Temmuz darbesine ait, resimler sergilenecek. Bu hususta 15 kişilik bir komite, müzecilik yönünden çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı olacak. Bombanın yaptığı tahribatın statiğe etki etmemsi yönünden de gerekli teknik eklenti, onarım getirilecek" şeklinde konuştu.

"Günümüz şartlarına uygun sığınak yapacağız"

Yeni Meclis binasına sığınak inşa edilecek İsmail Kahraman, "Bir de 'Milletin Meclisini Millet Yapar' diye bir kampanya ile gayrimenkul sermaye ortaklığı derneklerinin teşebbüsü ile 62 şirketin katıldığı bir onarım ile Meclis'te yine bir inşaat yapılacak. Meclisimizde maalesef 1958 tarihinde Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister'ın yaptığı bir çalışmaydı. Bugüne uygun bir sığınak yok. Eskiden yapılmış 'sığınak' diye bir yer vardı. Buranın çok yetersiz olduğunu hatta sığınak olmadığını gördük. Günümüz sivil savunma şartlarına uygun bir sığınak yapacağız. Yani su deposuyla, jeneratörüyle, sağlık odasıyla, salonuyla… O inşaatta yine bu 'Milletin Meclisini millet yapar' sloganıyla yapılacak. Burada yine eskiden A ve B blok diye münasebetler vardı. Bu vesile ile o da yine kullanılır hale getirilecek" diye konuştu

"Demokrasi müzesi' olacak"

TBMM'nin bombalanan kısmı müze oluyor Kahraman, "Başbakanlığın olduğu kısım bir demokrasi müzesi olarak saklanacak. '15 Temmuz'daki darbenin demokrasiye karşı darbenin millet tarafından önlenmesi hafızalarda yer etsin ve demokrasi yaşatılsın' diye devam edecek. Malumunuz olduğu gibi siyasi partilerin, dört siyasi partinin dördünün de iştiraki ile ortak bir deklarasyon yayınlandı. Millet bir bütün olarak, parti farkı olmaksızın demokrasiye sahip çıktı ve darbeyi önledi. Böylece benim temennim, aynı zamanda kanaatim, darbeler dönemi Türkiye'de sona erdi. Fakat, fikir olarak yaşatılması uygundur. Yine dün 18 milyon çocuğumuzun, başladığı eğitim döneminde ilk dersler 15 Temmuz ait, darbeye ait, demokrasinin güzelliğine ve yaşamasına ait konulara ayrıldı" dedi.

