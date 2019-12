-TBMM BAŞKANINDAN HAİN SALDIRIYA KINAMA KARABÜK (A.A) - 04.05.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Kastamonu'da polis ekibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığını henüz bilemiyoruz, acaba 'biz Türkiye'nin her yerinde varız' mı demek istiyorlar" dedi. Şahin, Karabük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Ilgaz Dağı'nda meydana gelen saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi. Olayı hangi terör örgütünün hangi amaçla yaptığının devletin güvenlik güçlerince tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "Sanırım Çankırı Emniyet Müdürlüğü personeli Recep Şahin isimli polis memurumuz şehit oldu, bir de yaralımız var. Ben gerek jandarmamızın gerekse emniyet teşkilatımızın Ilgaz Dağı'nda bu teröristleri yakalamalarını ve bu örgütün hangi örgüt olduğunun belirlenerek bir an önce kamuoyuna açıklanması beklentisi içerisindeyim. Çünkü, bizim Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da ve özellikle Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Sinop yörelerinde herhangi terörist eylem şu ana kadar vuku bulmamıştı. İlginç olanı terörle hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir terör örgütüne destek vermeyen o yörede böyle bir olayın meydana gelmiş olmasıdır. Olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığını henüz bilemiyoruz, acaba 'biz Türkiye'nin her yerinde varız' mı demek istiyorlar. Bütün bunların araştırılarak kanun hakimiyetinin mutlaka sağlanması gerektiği düşüncesindeyim." Şahin, PKK terör örgütünün siyasi uzantılarına mensup kişilerin son zamanlardaki açıklamalarının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Bunlar, özellikle milletvekili sıfatını taşıyan bir kişiye asla yakışmayacak olan açıklamalardır. Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okumadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiçbir meydan okumaya pabuç bırakacak devlet değildir. Türkiye, mutlaka huzuru temin edecek tedbirleri geçmişte olduğu gibi şimdi de alacaktır. Bu kabadayıvari meydan okumalar karşısında mutlaka yasal merciler gerekliliğini yapacaktır." "Başbakan'la görüştünüz mü?" sorusu üzerine Şahin, "Hayır. Sizin takip ettiğiniz gibi ben de şimdi çalışma içerisindeyim. Başbakan da mitingden mitinge koşuyor. Başbakanlık aracının aldığımız bilgiye göre Ankara gidişi esnasında öndeki eskortun taranması sonucu bir polis memuru arkadaşımızı şehit verdik, bir de yaralı polis memurumuz var. İnşallah sağlığına kavuşur. Bu eylemi yapanları güvenlik güçlerimiz geceli gündüzlü çalışarak, gerekirse Ilgaz Dağı ablukaya alınarak mutlaka yakalamalıdır" diye konuştu.