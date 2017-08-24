TBMM Başkanından Demirtaş'a SEGBİS yanıtı: Talebiniz yargının görev alanında, yapacağımız bir işlem yoktur

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında açılan dava nedeniyle 3 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden meclisteki HDP grubuna SEGBİS sistemi ile bağlantı kurma ile ilgili istemine TBMM Başkanı İsmail Kahraman olumsuz yanıt verdi. Kahraman\'ın imzası ile Demirtaş\'aı gönderilen cevabi yazıda, \"Talebiniz yargının görev alanı dahilinde olduğundan ilgili mevzuat gereğince Başkanlığımızın yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır\" denildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'a bir yazı gönderdi. Demirtaş, kendisi ile ilgili Adalet Bakanlığı\'nın, Anayasa Mahkemesi\'ndeki tutukluluk itiraz dosyasına sunduğu savunmada, tutukluluklarının yasama faaliyetlerine katılmalarında engel teşkil etmediğini belirtiğini ifade etti. Demirtaş, yazıda tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi\'nden TBMM\'deki HDP grubuna SEGBİS ile bağlanmayı istedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Demirtaş\'ın istemi üzerine şu yanıtı gönderdi:

\"İlgi yazınız ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup toplantılarına diğer tutuklu HDP milletvekillerinin katılımı da sağlanacak şekilde SEGBİS yoluyla bağlanma ve HDP grubuna hitap etme talebinde bulunulmuştur. 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun\'un 114\'üncü maddesi uyarınca tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hakim veya mahkemece kısıtlanabilir. Anayasa\'nın 138\'inci maddesi uyarınca hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Talebiniz yargının görev alanı dâhilinde olduğundan ilgili mevzuat gereğince Başkanlığımızın yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.\"

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