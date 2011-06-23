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Politika

TBMM BAŞKANINDAN "DİCLE" AÇIKLAMASI TBMM (A.A)

23 Haziran 2011 15:07

-TBMM BAŞKANINDAN "DİCLE" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 23.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, YSK'nın, beğenilmese de eleştirilse de bir karar verdiğini ve bu kararın kesin olduğunu belirterek, ''Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalı ve siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa, bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir'' dedi. Şahin, göreve yeni seçilen Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde bir gazetecinin, ''Hatip Dicle'nin milletvekilliği yolunu açabilmek adına, hem Anayasa'da hem de Adli Sicil Kanununda değişiklik öneriliyor. Bu öneriye nasıl bakarsınız?'' sorusu üzerine, YSK'nın seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını verdiğini ve sonuçların da Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi. Dicle'ye verilen mazbatanın iptali durumunun son derece tartışmalara neden olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu: ''Ancak bu tartışmaları yapmanın, buna tepki göstermenin bir faydası olduğu kanaatinde değilim. Çünkü, YSK, beğensek de beğenmesek de eleştirsek de eleştirmesek de hatalı görsek de görmesek de bir karar vermiş, bu karar kesindir. Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalı ve siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa, bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir; çözümü burada aranmalıdır. Birtakım tepkilerle çözümü başka yerlerde aramak aslında konuyu çözümsüzlüğe itmek demektir.'' 

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