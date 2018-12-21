TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabul ettiği TİP Genel Başkanı Baş: Herhalde ilk ve son görüşmemiz olacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş’ı kabul etti. Görüşmede Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilere Genel Kurul’da konuşma hakkı tanınmamasıyla ilgili sıkıntıyı dile getiren Baş, Yıldırım'a "İlk ve son görüşmemiz olacak" dediğini aktardı.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeyle ilgili Baş “Bütçe görüşmelerinde Meclis Başkanvekillerinin inisiyatifiyle grubu bulunmayan partilerin milletvekillerine söz hakkı tanındı. Aslında bu bir temayüle de dönüştü. Ancak biz bunun iç tüzük değişikliği ile yasal altyapısının da oluşmasını istiyoruz” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Baş, adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Meclis Başkanı Yıldırım’ın bu konuda bir değerlendirme yapıp yapmadığı halde ilgili soruya, “Başkanın bir değerlendirmesi olmadı ama ben herhalde ilk ve son görüşmemiz olacak dedim” yanıtı verdi. Yıldırım’ın bu sözleri sadece gülümseyerek karşıladığı öğrenildi.