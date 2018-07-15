TBMM Başkanı Yıldırım'dan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, Türkiye'nin bir daha 15 Temmuz gibi acıları bir daha yaşamamasını temenni ederken, "Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek" dedi

Yıldırım, “Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolü, yıldızlarda her bir şehidimizin nişanesidir. O gece de göğsünü her türlü alçak kurşuna siper edenler bu inançla canlarını verdiler” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Karşıyaka Mezarlığı içindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliğindeki anma programına katıldı. Şehitleri anma programı sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, “15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının ikinci seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ankara’da o gece şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerine geldik, duamızı yaptık, şehitlerin yakınlarıyla bir araya geldik. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolü, yıldızlarda her bir şehidimizin nişanesidir. O gece de göğsünü her türlü alçak kurşuna siper edenler bu inançla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden hayatını seve seve veren bütün şehitlerimiz, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla anıyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz’un anısını, tazeliğini yaşatmak için birçok program yapacak. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmaktır. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin yaşamamasını rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Mezarlığı içindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliğindeki anma programına Yıldırım’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve şehit yakınları katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabrini ziyaret ettiği esnada duygulandı.