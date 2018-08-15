TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var (2)

\'KKTC GÖZ ARDI EDİLEREK YAPILACAK HİÇBİR GİRİŞİM HOŞGÖRÜLMEYECEK\'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'dan sonra Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmede, Ada\'nın yer altı ve yer üstü kaynaklarının Türkler ve Rumların mutabık kalacağı şartlarda kullanılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, \"Tek taraflı kararlarla, KKTC\'nin hükümranlık haklarını göz ardı ederek yapılacak hiçbir girişim hoşgörülmeyecek ve kabul edilmeyecek\" dedi. Yıldırım, Rum yönetimine seslenerek, \"Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bundan sonra da gereken neyse KKTC ve Türkiye garantör ülke olarak adımları atmakta tereddüt etmez\" uyarısı yaptı.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti\'nin iyi günde de zor günde de KKTC\'nin yanında yer aldığını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bütün sorunların üstesinden gelindiğini söyledi. Rumların çözüm fırsatını kaçırdığını ifade eden Yıldırım, \"Kıbrıs Türk\'ünün ilanihaye onların gönüllerinin olmasını bekleyecek hali yoktur\" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise \"Çözümsüzlük durumunun Rumların da aleyhine olduğunu fark edecekleri ortamın uluslarası toplum tarafından da yaratılması gerekiyor\" dedi. \"Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz\" diyen Erhürman, şunları kaydetti:

\"Bu sıkıntılı dönemin ekonominin kuralları ve bilgisi ile açıklanabilecek bir dönem olmadığının farkındayız. Siyasi ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde yaşadığımız bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Dayanışma ile el birliğiyle atlatacağımızın derin inancını taşıyoruz.\"



FOTOĞRAFLI