TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (3)

\'EGE İÇİN HAYALLERİMİZ FARKLI\'

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ortaklığı ile düzenlenen \'Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon\' temalı Ege Ekonomik Forumu 2018\'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci bir konuşma yaptı. \'Değişen küresel ekonomik sistemde nasıl doğru konumlanabiliriz\' konulu oturumda söz alan Zeybekci, Ege’nin ekonomik anlamda yeniden canlanması, güçlü ve zayıf alanlarının yeniden farkına varılabilmesi için destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Ege için hayalleri olduğunu belirten Zeybekci, \"Bizim evimiz burası. Denizli belediye başkanlığımdan beri bölgenin gelişmesi için gayret gösterdik. Ege için hayallerimiz farklı. Ege Denizi\'nin batısını, karşı kıyıyı kapsayacak şekilde toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, 2-3 yıl içinde bugünün doğruları artık yarının yanlışları haline geliyor. Ezberlediğiniz ticaretle ilgili bütün doğrular 3 sene içinde farklı bir noktaya geliyor\" dedi.

Dünyanın ekonomi noktalarının yeniden şekillendiğini dile getiren Zeybekci, yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin hepsinin olduğu bu coğrafyada bütün sancıların hissedilmesinin son derece normal olduğunu dile getirdi. 2008’de başlayan global krizden sonra 2012 itibariyle faizlerin yeniden arttırılalarak, parasal daralma döneminin başladığını ifade eden Nihat Zeybekci, \"Geçen hafta ABD Merkez Bankası\'nın faiz indirmesine yönelik söylemleri başladı. Dolara olan talebin artması, doların değer kazanması sürdürebilir olmayacaktır. Çünkü Amerika\'da büyümenin düşmesi ile birlikte Trump’ın bu faiz indirme söyleminin haklı olduğunu görüyoruz. Korumacılıktan da kısa ve orta vadede vazgeçilecek. Çünkü serbest ticaret dünyanın her yerinde geçerli. Rekabetçi teknolojilerle ürün üretmek, güncel hale getirmek günümüz dünyasında geçerli. Serbest ticareti kapatırsanız başkaları da size kapatır. Kendi ülkenizde ürettiğiniz ürünler güncel olmaktan, çağı yakalatmaktan uzaklaşmaya başlar\" diye konuştu.

İhracatın yüzde 50’sinin yapıldığı Avrupa\'nın büyümesinin pozitif bir değer olduğuna dikkat çeken Nihat Zeybekci, \"Dünyada 2015-2016\'daki ticaret artış hızı, büyüme değerinin altındaydı. Ticaretteki bu değer büyümeyi aşağı çekti. Dünyadaki ticaretin artışı dünyadaki büyümenin üstünde olmalı ki, ivmeyi yukarı çekmeli. 2017 ve 2018’de bunu gördük ve yukarı çıkmaya devam edecek. Türk ekonomisi için bunları önemli görüyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK E-TİCARET MERKEZİ KURULACAK\'

Dünyada bir tsunami dalgası gibi değişim yaşandığını anlatan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

\"E-ticaret, 4.0 neydi derken, dünyada bazı şirketlerin robotlarla sözleşme imzaladığını görüyoruz. Nesneler birbirini programlar hale gelecek. Dünyanın her yeri artık üretebilme kabiliyetine sahip. Dünyanın tüketim alışkanlıkları değişiyor. Dünyada 3 önemli faktör var. İlki, böyle bir kabiliyetimiz var mı, ikincisi dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol etme kabiliyetimiz var mı ve son olarak teknoloji ve finansta kendi özkaynaklarınızı yaratabilme kabiliyetiniz var mı? Biz tüketim alışkanlıklarını belirmede en avantajlı ülkelerden biriyiz. Dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol edebiliyor muyuz? Hayır. Edebilir miyiz? Evet. Türkiye\'de havalimanın yanında dünyanın en büyük e-ticaret merkezi kurulacak. İzmir nerede yer alabilir, Ege nerede yer alabilir? Bu coğrafyanın kaderi de İzmir’in merkezliğidir. O kadar büyük avantajları var ki Ege’nin ve İzmir’in. Türkiye\'nin bu yolculuğunda en önemli aktörlerden biri İzmir olacaktır.\"

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)



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